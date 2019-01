Gemeente vraagt extra aandacht voor weidedieren Antoon Verbeeck

23 januari 2019

De gemeente Duffel vraagt aan haar inwoners om tijdens de winterprik een extra oogje in het zeil te houden voor weidedieren. Eigenaars kunnen heel wat doen om de winter ook voor dieren draaglijk te houden en dierenleed te voorkomen, stelt de gemeente. “Een droge schuilplaats waar de dieren kunnen liggen is heel belangrijk. Als er toch geen beschutting is, moeten de dieren binnengehaald worden. Omdat er in de winter niet genoeg gras groeit op de weide en het drinkwater kan bevriezen, moeten eigenaars ook instaan voor voldoende vers voedsel en water”, aldus burgemeester Sofie Joosen (N-VA).