Gemeente viert jubilarissen 07 maart 2018

Duffelse jubilarissen die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn krijgen een ontvangst in het gemeentehuis. Op donderdag 1 maart waren de jubilarissen van januari en februari, die een ontvangst in het gemeentehuis wensten, aan de beurt. De aanwezige koppels: Jan Teurfs en Agnes Smeets, Gabriel Van Eyken en Maria Goossens, Jan Gillemot en Suzanna Torfs, Willy De Wit en Irena Jacobs, en Maurice Netels en Maria Van humbeeck.





(AVH)