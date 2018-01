Gemeente viert jubilarissen 02u30 2 Foto Antoon Verbeeck

Duffelse jubilarissen die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn, krijgen een ontvangst in het gemeentehuis. Onlangs kregen de jubilarissen van december, plusn één koppel van oktober, een ontvangst in het gemeentehuis. Hendrik Goeyvaerts en Maria Doms vierden in oktober hun diamanten jubileum. De koppels Jozef Bleeckx en Hilda Recko, en René Symons en Yvonne De Keijser waren vorige maand 50 jaar getrouwd.





(AVH)