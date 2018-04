Gemeente rijdt nu ook op aardgas 04 april 2018

Het wagenpark van het technisch centrum wordt uitgebreid met twee nieuwe lichte vrachtwagens op aardgas. De voertuigen kosten 62.400 euro.





"Onlangs is de motor van een oudere wagen uitgevallen. Het lijkt ons beter om dan meteen te investeren in een nieuwe wagen op aardgas. Daarnaast gaat de dienst Gebouwen in meerdere ploegen werken en moeten zij ook over een lichte vrachtwagen kunnen beschikken", zegt schepen Rita Bellens (N-VA).





