Gemeente: “Opgepast met Seniorenvoordeelkaart”

31 januari 2019

Het gemeentebestuur waarschuwt de vijftigplussers van Duffel voor de Seniorenvoordeelkaart. Op Facebook circuleert er ook een online-advertentie specifiek gericht aan de vijftigplussers in Duffel. “Maar de Seniorenvoordeelkaart is niet zo voordelig als ze lijkt”, deelt de gemeente mee. “De Seniorenvoordeelkaart is wegens groot succes nu ook beschikbaar in Duffel, zo begint de advertentie. Daarbij staat een foto van het gemeentehuis. De Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) kreeg al verschillende klachten over de Seniorenvoordeelkaart. Het gaat dan vooral om klachten over misleidende reclame, omdat het bij de aankoop niet duidelijk is welke kortingen je precies krijgt. Als je de kaart minder dan 14 dagen geleden hebt ontvangen en nog niet gebruikt hebt, kan je de aankoop annuleren. Seniorenvoordeelkaart moet je dan binnen de 30 dagen terugbetalen. Als de bedenktijd van 14 dagen is verstreken is er geen weg terug, dan ben je sowieso een jaar lang lid. Let op: zeg je lidmaatschap op voor het jaar eindigt, anders ben je automatisch lid voor een bijkomend jaar”, klinkt het nog.