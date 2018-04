Gemeente op kop voor publieksprijs Fietsgemeente 2018 16 april 2018

02u37 0

De gemeente Duffel is de topfavoriet voor de publieksprijs van Fietsgemeente 2018, in de categorie tot 20.000 inwoners. Nog tot en met 21 mei kan er gestemd worden, maar Duffel heeft met meer 850 stemmen een mooie voorsprong op de concurrentie. Het Limburgse Peer volgt met 755 stemmen. Bonheiden telt er iets meer dan 300. Stemmers maken wekelijks kans op een handige fietsknooppuntenkaart of een bon van 100, 250, 750 of 1.500 euro. Stemmen kan via www.fietsgemeente.be. Via deze website kan je ook jouw idee bezorgen voor een nog beter fietsbeleid in Duffel en Bonheiden. (AVH)