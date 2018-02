Gemeente ondertekent charter voor bib 21 februari 2018

De gemeente Duffel ondertekende het bibliotheekcharter 'Bibliotheek voor iedereen'. Hiermee wil de gemeente het signaal geven dat de bibliotheek een belangrijke functie blijft behouden, ook al is een bib niet meer verplicht sinds 2016. "De bibliotheek is meer dan het uitlenen van boeken en muziek. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, waar digitalisering haar vaste plaats kent, waar studenten een rustige plek vinden om te studeren..." vertelt de kersverse coördinator van de bibliotheek Sandra Maes. Duffel laat dit niet enkel zien door het charter 'Bibliotheek voor iedereen' te ondertekenen, maar ook door te investeren in de bibliotheek. "In het budget van 2018 is er 63.000 euro ingeschreven voor de modernisering van de bibliotheek naar zelfuitleenbalies. Verder plannen wij nog een herinrichting van de bibliotheek en een aanpassing van de verlichting", vertelt Nora Bertels (Groen), schepen van Cultuur en Bibliotheek. (AVH)