Geld voor heraanleg Mechelsebaan en verhoging Netebrug 27 januari 2018

03u27 0 Duffel Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een studiebureau aangesteld om de heraanleg van de Mechelsebaan en de verhoging van de Netebrug voor te bereiden. Dat maakte Duffels schepen van Openbare Werken Staf Aerts (Groen) bekend.

"Beide studies werden al in 2014 door de Vlaamse overheid beloofd. Ik ben blijven aandringen, nu eindelijk met resultaat." De Vlaamse Waterweg vraagt een verhoging van de Netebrug om boten met meer containers toe te laten. "Aangezien dat onder andere een nieuw kruispunt aan het gemeentehuis impliceert, vroegen we al sinds 2014 om een mobiliteitsstudie voor de ruime omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwlaan", legt Aerts uit.





"Landingsbaan"

Ook de Mechelsebaan is een belangrijk dossier. De provincie besliste tien jaar geleden al om deze vanaf Duffel tot aan de Ring van Mechelen heraan te leggen, maar het kwam er nooit van. Intussen werd de weg overgeheveld naar het gewest en recent werd een studiebureau aangesteld. "Het wegdek is op en de fietspaden van de Mechelsebaan zijn de slechtste in heel Duffel. Bovendien heeft de straat de breedte van een landingsbaan, waardoor de snelheidsbeperkingen niet goed worden nageleefd." De werken zouden in 2019-2020 worden uitgevoerd. (WVK)