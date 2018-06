Geestesgestoorde overvaller krijgt wellicht de vrijspraak 19 juni 2018

02u49 0 Duffel Nico V.R. (46) uit Sint-Katelijne-Waver, die een gewapende overval pleegde op een apotheek in Duffel, riskeert niet langer drie jaar cel, maar krijgt wellicht de vrijspraak. Hij was op het moment van de feiten geestesgestoord. De rechter excuseerde zich tegenover een slachtoffer. "Ik moet de wet volgen."

"Ik heb heel veel begrip voor uw situatie, maar er zijn wetten die ik moet volgen", zei rechter Erika Colpin gisteren na de zitting tegen een vrouw die op het moment van de overval in de apotheek was. De vrouw kreeg een revolver tegen haar hoofd geduwd en werd door de overvaller als menselijk schild gebruikt. De vrouw begreep de beslissing van de rechtbank niet. "Waarom de vrijspraak? Wat hij deed was eng. Ik ben nog steeds in behandeling bij de psychiater en durf niet meer buiten komen, laat staan naar de apotheek gaan."





De reden voor de ommezwaai van het parket is de vaststelling van de gerechtspsychiater. "Daaruit is gebleken dat meneer geestesgestoord was op het moment van de feiten. En wanneer iemand krankzinnig is, kan men niet spreken van een misdrijf", verduidelijkte het parket. Advocaat Dirk Jacobs, die overvaller V.R. verdedigde, sloot zich aan bij het parket. Hij verklaarde eerder al dat zijn cliënt onder invloed van Xanax was. Een medicijn waaraan de man verslaafd raakte nadat zijn vrouw aan de gevolgen van kanker was overleden. Ook andere tegenslagen speelden volgens de verdediging mee. Zijn nichtje stierf door verkeersongeval, zijn moeder na een lelijke val en zijn vader door een medische ingreep. Daardoor nam hij naar eigen zeggen zo'n zestig pillen per dag.





Haar definitief vonnis maakt rechter Colpin pas volgende week bekend. Binnenkort zal de veertiger zich wel nog moeten verantwoorden in Henegouwen voor een overval op een apotheek in Charleroi, enkele dagen na de overval in Duffel. (TVDZM)