Geen 'Tour den Anker' door ongeval DROOM OM GELD IN TE ZAMELEN VOOR BASISSCHOOL AAN DIGGELEN WANNES VANSINA

04 mei 2018

02u56 0 Duffel De Tour den Anker zal niet gereden worden. Kinetherapeut Peter Scheers (42) zou deze zomer met de fiets 100 Franse cols trotseren om zo geld in te zamelen voor zijn buitengewone basisschool Den Anker in Mechelen. Een ongeval besliste daar anders over.

De Duffelaar was tijdens de paasvakantie op trainingsstage in Calpe in Spanje om er zich voor te bereiden op de krachttoer van komende zomer. De tweede dag van zijn verblijf sloeg het noodlot toe. "Ik was bezig aan een individuele training. In een lichte afdaling ging ik op een smalle weg de bocht in. Vanuit de andere richting kwam een auto. Er was geen plaats om te passeren en ik kon hem niet ontwijken. Ik ben er frontaal op ingereden", doet hij het verhaal van het ongeval. Hijzelf en zijn droom lagen aan diggelen.





Revalidatie

Peter liep een dubbele open beenbreuk op, maar het is vooral de mentale klap die nazindert. "Ik besefte direct dat het nooit goed zou komen met Tour den Anker. Mijn voet stond in een hoek van 90 graden op mijn been." Tot half juni mag hij zijn been niet bewegen, de revalidatie zal nog een stuk langer duren. Uitgesloten dus dat hij op 30 juni vertrekt voor een tour van meer dan 4.000km over honderd cols. Hij was er - tot de val - nochtans klaar voor. "Ik ben pas beginnen fietsen in 2016, maar volgens mijn coach was ik klaar om te vertrekken. Het eerste idee na het ongeval was om de Tour met een jaar uit te stellen, maar dat bleek moeilijk haalbaar. Ik heb anderhalf jaar naar de tocht toegeleefd en veel vrije tijd opgeofferd om mij voor te bereiden. Ik moet ook aan mijn gezin met twee lagere schoolkinderen denken."





Sponsors

Het is een bittere pil om te slikken. "Ik heb het moeilijk ja. Het was voor mij een droom om dit te kunnen doen, ik heb hier alles voor gedaan. Ik heb het gevoel dat ik veel mensen teleurstel, ook al is dit misschien niet zo." Veel sponsors hadden ook al een bijdrage geleverd. Scheers hoopt dat het geld sowieso naar zijn school kan gaan. Het gaat naar drie projecten waar Den Anker geen geld voor heeft, maar die wel erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen die er school lopen: loopfietsen, bewegingsmateriaal en tabletkoffers. Het was de ambitie om 25.000 euro bijeen te krijgen en dat is volgens Scheers met de activiteiten die hij en zijn collega's op poten zetten en sponsoring ook gelukt.





"Op zondag 7 oktober - exact een jaar na onze geweldige Kick-off - organiseren we een slotevent, waarop we met iedereen die onze school een warm hart toedraagt samen 4.000 km bij elkaar willen wandelen en fietsen. Ik stel mij tot doel om tegen dan toch een ritje te kunnen fietsen."





Meer info op www.tourdenanker.be.