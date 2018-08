Geef droogteschade aan bij gemeente 03 augustus 2018

De gemeente Duffel vraagt aan land- en tuinbouwers om eventuele droogteschade aan teelten zo snel mogelijk door te geven aan de dienst omgeving. Wanneer door overmacht, zoals onweer, hagel of een langdurige periode van droogte, aan de land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas schade wordt aangericht, moet dit aangegeven worden aan de Duffelse landbouwcommissie. De schade moet van die aard zijn dat ze de bedrijfsinkomsten van de land- en tuinbouwers in aanzienlijke mate kan verminderen. Van de vaststelling door de landbouwcommissie wordt een proces-verbaal opgemaakt. Schadegevallen geef je in Duffel aan bij de dienst omgeving, per mail via omgeving@duffel.be of telefonisch via 015/30.72.60.





(AVH)