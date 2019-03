Frontale botsing kost leven aan 35-jarige vader van twee jonge kinderen Els Dalemans

09 maart 2019

10u49 7 Duffel De 35-jarige Erik De Bruier uit Putte overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag na een frontale botsing op de Beukheuvel in Duffel. De man laat een vrouw en twee heel jonge kinderen achter.

“Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, wij kregen de oproep binnen rond 20 voor 4. Op de Beukheuvel, gelegen op de grens van Duffel met Koningshooikt (Lier), week een wagen komende vanuit Duffel van zijn rijbaan af. Hij reed hierbij frontaal in op een auto die uit de andere richting kwam”, zegt woordvoerder van politiezone Lier Magalie Derboven.

“De automobilist van de ene wagen -een 35-jarige man uit Putte- raakte bij de botsing zwaargewond en werd meteen naar het UZA gevoerd. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. In de tweede wagen zat een gezin met twee kinderen, dat net aan het terugkeren was van een skivakantie in het buitenland. Deze vier inzittenden raakten enkel lichtgewond, zij werden voor verzorging naar het ziekenhuis van Lier gebracht.”

“De plaats van het ongeval werd een tijdlang afgesloten voor het verkeer, maar dit zorgde voor weinig hinder. Een verkeerskundige van het parket onderzoekt de zaak, maar hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk.”

Het dodelijke slachtoffer is de 35-jarige Erik De Bruier uit Putte, werknemer van het bedrijf Aleris Aluminium in Duffel. Samen met zijn vrouw had hij twee jonge kinderen, van 1 en 4 jaar oud. Het koppel had ook net gebouwd in een rustige wijk in Putte. De buurt reageert er geschokt op het nieuws. “We kunnen dit amper geloven, zo’n jong persoon hoort niet te sterven. We leven enorm mee met onze buurvrouw. Zij staat er nu plots alleen voor met twee kleine kinderen, net op het moment dat het gezinsleven samen volop van start zou kunnen gaan.”