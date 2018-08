Fotokring toont werken tijdens Open Monumentendag 21 augustus 2018

De leden van foto-kunst-duffel selecteren momenteel hun werken voor hun deelname aan Open Monumentendag op zondag 9 september. Kevin De Groof en Emiel Van Hoof tonen hun werk in de loods aan het station. Will Gillemot stelt zijn 'kijkvenster en fotomuur' in de Leopoldstraat 50 open voor het publiek. Van 9 september tot 11 november tonen Gillemot en Hugo Verreth ook elke zondag van 14 tot 17 uur enkele beelden in kasteel Gevers. Daarnaast zijn er nog foto's te bewonderen in het rusthuis aan de Kwakkeleberg. Meer info op www.fotokunstduffel.be (AVH)