Feestbus De Lijn rijdt via Duffel Antoon Verbeeck

19 december 2018

13u56 0

De gemeente Duffel investeert 1.500 euro in de eindejaarsfeestbus en zorgt er samen met de stad Mechelen voor dat er elk uur een bus van Lier, over Duffel, naar Mechelen en omgekeerd rijdt. De gemeente krijgt van De Lijn hiervoor ook 510 gratis feestbustickets om aan te bieden aan de inwoners. “Met een feestbusticket kan je zorgeloos op stap met alle bussen en trams van De Lijn van 31 december van 18 u. tot ‘s anderendaags 1 januari om middernacht. Tot en met 30 december kan je je op www.duffel.be/feestbus registreren voor een sms-ticket. Na registratie dien je het ticket te activeren. Alle informatie daarover vind je in de bevestigingsmail van De Lijn of op onze website”, vertelt schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen). “We willen er voor zorgen dat onze inwoners veilig op hun feestbestemming en daarna weer thuis geraken.” Indien je geen gratis ticket hebt kunnen bemachtigen, kan je er ook een kopen voor 4 euro. Voor meer informatie in verband met de feestbussen en de uurregeling kan je terecht op www.delijn.be/oudejaar.