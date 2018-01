Fanfare De Trouwe Vrienden wint Groene Pluim 24 januari 2018

02u25 0

De koninklijke fanfare De Trouwe Vrienden, ook wel bekend als het Mijlstraats Muziekorkest, is de winnaar van de Groene Pluim.





Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door Groen Duffel aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakt op het vlak van duurzaamheid of sociaal leven. Bij de Groene Pluim hoort ook nog een bedrag van 250 euro.





(AVH)