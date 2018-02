Extra vuilnisbakken voor hondenpoep 14 februari 2018

02u40 0

De gemeente zal extra hondenpoepvuilbakken plaatsen. Momenteel staat er al op vijftien plaatsen een vuilnisbak waar baasjes zakjes hondenpoep kunnen dumpen. "We kregen nog locaties voorgesteld door onze inwoners en daar houden we nu rekening mee", zegt schepen van Dierenwelzijn Sofie Joosen (N-VA). "Er komen nog eens acht vuilnisbakken, onder andere in de Zomerstraat, Schoolstraat, Broekstraat en de Enkelstraat."