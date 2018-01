Enquête over Plaza en seniorenmaand 26 januari 2018

De gemeente wil weten wat de Duffelse 60-plussers vinden van de seniorenmaand en Cinema Plaza, en heeft daarom een enquête opgemaakt. De enquête kan zowel online als in de seniorenkrant worden ingevuld. "We weten graag de mening van alle Duffelse 60-plussers in verband met de seniorenmaand. Zo kunnen we de activiteiten verbeteren. Via de enquête over Cinema Plaza willen we te weten komen hoe Duffelse senioren de toekomst daarvan zien", klinkt het. Senioren krijgen nog tot en met woensdag 28 februari de tijd om hun mening te geven. (AVH)