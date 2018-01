Elias is nieuwjaarsbaby: 54 minuten na middernacht geboren 02u34 0 Foto Marc Aerts Baby Elias met papa Mathias Vermeulen en mama Ellen Vermeyen. Duffel Ellen Vermeyen (33) uit Borgerhout heeft een heuse nieuwjaarsbaby gekregen. In AZ Sint-Maarten in Duffel beviel ze om 54 minuten na middernacht van Elias, na Elise (20 maanden) haar tweede kindje.

"We zouden oudjaar gaan vieren bij vrienden, maar dat ging dus niet door", lacht papa Mathias Vermeulen. "Hij was eigenlijk uitgeteld voor 5 januari, maar oudjaar bleek een perfecte dag om te bevallen. De gang was leeg, dus kregen wij een eersteklasservice van het medische personeel. En ook al kwam hij 's nachts: iedereen was nog wakker."





Ellias is met 47 cm en 2.960 kg een eerder fijn kind.





"Voortaan kunnen we zeggen dat het vuurwerk met oudjaar speciaal voor hem wordt afgestoken.





Jayden

Elias was overigens net niet de eerste baby van de Mechelse regio. In Bonheiden werd vier minuten eerder Jayden Vandersmissen geboren.





(WVK)