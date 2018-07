Effectieve straf voor drugsbezit 28 juli 2018

Mohamed B. heeft een jaar cel gekregen voor drugsbezit. Hij werd in juni 2018 opgepakt tijdens een controle van de politie in Duffel. "Hij was een jointje aan het roken. Bij verdere controle werd in zijn onderbroek een zakje gevonden met drie blokken cannabis. Alles samen kwam het neer op 194 gram", aldus procureur des konings Lieselotte Claessens vorige week. Verder trof de politie nog twee gsm's aan. Buiten een sms werden geen bezwarende elementen aangetroffen. "Maar gelet op de aanzienlijke hoeveelheid drugs in zijn bezit was duidelijk dat meneer de drugs had gekocht met het oog om deze verder te verkopen", ging Claessens verder. Het bezit van de drugs werd door de verdediging niet betwist, de drugshandel daarentegen wel. Er werd door de verdediging een milde straf gevraagd. "Gelet op zijn verslavingsproblematiek. Hij gebruikt al vijftien jaar drugs", vertelde de raadsman. De rechter ging daar niet op in. Ze legde hem ook nog een geldboete op van 8.000 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend. (TVDZM)