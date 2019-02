Effectieve bestraffing voor cafébaas die druggebruik toe liet in café TVDZM

27 februari 2019

15u55 0 Duffel Steve D. (41), een voormalig uitbater van een Duffels café is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van tien maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief. De veertiger ontkende de feiten met klem. Volgens hem liet hij helemaal geen drugs toe in zijn café.

De bal ging aan het rollen door een gerechtelijk onderzoek van politiezone Bodukap. Daaruit bleek dat D. in zijn café een drugsdealer toeliet om cocaïne te verhandelen. Er volgden observaties en een huiszoeking. Het vermoeden van het gerecht werd bevestigd. “Een buurman vertelde dat er drugs werd gebruikt”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Bij het verhoren van klanten, bleek dat de lijntjes cocaïne werden aangeboden op de toog.” De 41-jarige uitbater was steeds op de hoogte maar greep volgens het parket nooit in. In de loop van het verdere onderzoek werden ook verschillende afnemer van de drugsdealer verhoord. Allen vertelden hetzelfde: “Als je het café binnen kwam, was het vaak het eerste dat men vroeg of je drugs nodig had in plaats van te vragen hoe het met me ging.”

Na zijn arrestatie en vertelde D. aan de politie dat hij af en toe cocaïne gebruikte maar niet wist dat er cocaïne ik café werd gedeald. Op zitting kwam de veertiger deels terug op die verklaringen: “Ik heb nooit gezegd dat ik cocaïne gebruik. De politie heeft valse getuigenissen opgeschreven.” Het café is momenteel in faling, de man verhuisde vanuit Duffel naar Antwerpen. Hij vroeg de vrijspraak en voegde toe dat hij niet akkoord ging met een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Rechter Suzy Vanhoonacker veroordeelde hem daarom tot een effectieve bestraffing.