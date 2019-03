Eerste winnaar ‘Dat Belooft voor Later’ verkiest drumstel boven VS-reis. “Ook een fantastisch cadeau!” Wannes Vansina

25 maart 2019

19u30 0 Duffel VTM-kijkend Vlaanderen zag Basile (5) uit Duffel zaterdagavond de eerste aflevering van ‘Dat Belooft voor Later’ winnen. Tot wanhoop van zijn ouders koos hij niet voor twee weken VS, wel voor een drumstel. “Maar op zich ook een fantastisch cadeau”, lacht mama Charlotte. Haar zoon volgt intussen drumles.

In ‘Dat Belooft voor Later’ worden vijf- en zesjarigen getest zonder dat ze dat weten. In de eerste aflevering zagen de kijkers hoe onder meer Basile moest omgaan met pratende konijnen en hoe hij Staf Coppens moest helpen met het verdoezelen van diens geknoei met ketchup op het witte jasje van Nathalie Meskens.

Op het einde kwam Basile als winnaar uit de bus en mocht hij kiezen tussen twee cadeaus. Wellicht niet zonder leedvermaak zagen de kijkers hoe de kleuter enthousiast koos voor het drumstel. “Een beetje stout van ons. Ik zou zo’n drumstel zelf meteen naar het tuinhuis verhuizen”, gaf presenator Staf Coppens afgelopen weekend aan in een interview.

Vijf minuten

Bij Basile kreeg het een ereplek op zijn kamer. “Hij speelt er dagelijks op, maar het voordeel is dat hij het maar vijf minuten volhoudt. Sinds hij les krijgt van een vriend, oefent hij ook in plaats van er in het wilde weg op te meppen. Het geluid stoort niet, zijn gezaag over ’s morgens of ’s avonds drummen is vervelender. Ik heb altijd gewild dat hij een instrument bespeelde. Ik zag er altijd een klein violistje in, het lot heeft er anders over beslist”, zegt mama Charlotte Boel.

De leerkracht van de Mechelse school Villa Zonnebloem en haar man Bart Verhoeven, projectleider in een luchtvaartbedrijf, namen sowieso niet deel voor de prijzen. De deelname van Basile kwam er wel op suggestie van zijn kleuterjuf nadat zij gepolst werd naar mondige kinderen. “Wij filmen onze kinderen niet zo vaak en dachten dat de opname leuk zou zijn om te hebben voor later.”

Naar de maan

Het was ook leerrijk voor zijn ouders. Ze hadden niet gedacht dat hun zoon Nathalie Meskens zo om de tuin zou kunnen leiden. “Ik dacht dat hij veel eerlijker zou zijn. En hij durft nog op die manier en toon spreken. Nu begin ik mij af te vragen of hij dan ook aan het liegen is”, lacht ze. Ook over hun kippen die ze volgens hem zou hebben doorgereden? “Het is niet waar!”

Een tv-recensent had het over ‘de kinderen als circusaapjes’ maar zo kwam dat bij de mama niet over. “Basile heeft zich op het driedaagse ‘tv-kamp’ geweldig geamuseerd en is dol op Staf Coppens. Hij voelt zich allerminst bedrogen.” De kleuter houdt er wel heel mooie herinneringen aan over. “Het werd niet uitgezonden, maar hij is ook ‘naar de maan geweest’. Ik denk dat hij dat nog altijd gelooft.”