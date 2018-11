Eerste thermografische scans voor een energiezuinigere Mijlstraat Antoon Verbeeck

20 november 2018

10u55 0 Duffel Aan de hand van thermografische scans laten de bewoners van de Mijlstraat in Duffel nagaan waar hun woning warmte verliest om nadien besparende maatregelen door te voeren. Vanaf deze week starten de eerste thermografische onderzoeken. In totaal vroegen 95 gezinnen een scan aan.

Op 7 november 2018 namen 140 bewoners van wijk de Mijlstraat deel aan een participatieavond. Daar kregen de burgers uitleg over het project See2do, waarbij een gratis thermografisch onderzoek werd aangeboden. Een thermografische scan laat de bewoners eerst ‘zien’ waar hun woning warmte verliest, om nadien besparende maatregelen te gaan ‘doen’. Daarbij worden zij ondersteund door intercommunale Igemo met advies en begeleiding op maat. Sinds de participatieavond hebben 95 gezinnen van de wijk de Mijlstraat een thermografische scan aangevraagd. Vanaf deze week starten de eerste thermografische onderzoeken. Het is dus mogelijk dat je binnenkort iemand in de (omgeving van de) Mijlstraat thermografische foto’s van een huis ziet nemen.

De gratis begeleiding bij renovatie aan je woning is er niet enkel voor de gekozen buurt. Iedere Duffelaar kan zich inschrijven voor See2do via renovatieadvies@igemo.be of 015 29 47 59.De thermografische scans worden door Igemo in de loop van komende winter uitgevoerd.

