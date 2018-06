Eerste hondenweide geopend 18 juni 2018

02u25 2

De eerst hondenweide van de gemeente is een feit. Ter hoogte van de Standplaats en de Gele Weg heeft het gemeentebestuur een hondenweide laten aanleggen. Daar kunnen honden vrij rennen zonder dat hun baasjes het risico lopen op een boete. "Duffel telt veel hondeneigenaars, dit is voor hen. Terwijl de honden ravotten, kunnen zij ook een praatje slaan. Daarom zijn er ook zitbanken. We werken nog aan de inrichting, maar de weide is al wel opengesteld", zegt schepen Sofie Joosen (N-VA), bevoegd voor Dierenwelzijn. De weide, 70 op 30 meter groot, is uitgerust met vuilnisbakken voor hondenpoep en een poort. (AVH)