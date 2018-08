Duffelse kapper is 10.000ste abonnee van KVM 01 augustus 2018

De 63-jarige André Schroeven uit Duffel is de tienduizendste abonnee van K.V. Mechelen. De kapper kwam gisteren zijn abonnement, alsook dat van zijn vrouw, aankopen. "Een absoluut clubrecord", zegt de voetbalclub. Afgelopen seizoen degradeerde de club uit de hoogste voetbalklasse. Dit seizoen treedt het dus aan in 1B, maar dat lieten de supporters niet aan hun hart komen. Net zoals vorig voetbalseizoen schaarde clubicoon Mark Uytterhoeven zich achter de verkoop van de abonnementen. Opnieuw werd er een gooi gedaan naar een nieuw abonnementenrecord. En met succes, zo bleek gisteren. Heel wat supporters kochten al een abonnement, gisteren ging het tienduizendste over de toonbanken. "Ik ben al langer supporter. Dit jaar heb ik mijn vrouw kunnen overtuigen om mee te komen kijken", reageert André Schroeven op de clubwebsite. Hij kocht twee zitplaatsjes aan op de nieuwe hoofdtribune. Dat het aantal abonnementen de komende dagen nog kan stijgen, is niet zo onlogisch. De verkoop gaat voorlopig gewoon door. Nu zaterdag opent K.V. Mechelen de competitie tegen Oud-Heverlee Leuven. (TVDZM)