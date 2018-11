Duffelse damesderby eerste wedstrijd op nieuw kunstgrasveld Antoon Verbeeck

15 november 2018

14u05 1 Duffel Het nieuwe kunstgrasveld op het gemeentelijk sportcentrum Rooienberg is volledig afgewerkt en wordt vanavond voor het eerst in gebruik genomen. De openingswedstrijd is een derby tussen de damesploegen van KFC Duffel en VV Duffel.

Eerder dit jaar sloten het gemeentebestuur en KFC Duffel een overeenkomst over de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op het gemeentelijk sportcentrum. De gemeente kocht de benodigde gronden en legde het kunstgrasveld aan. De werken zijn ondertussen afgerond. “Ik ben zeer blij met het resultaat en wil iedereen die zijn steentje bijdroeg in dit dossier van harte bedanken. Samen met de club zorgen we er voor dat de voetballertjes van KFC Duffel hun favoriete sport in de beste omstandigheden kunnen beoefenen”, zegt sportschepen Sofie Joosen (N-VA).

“Dit nieuwe veld is een geweldige stap voorwaarts voor de club en onze jeugdwerking”, vult voorzitter van de club Denis Raveschot aan. “In het verleden moesten we vaak trainingen en wedstrijden afgelasten, omdat de velden onbespeelbaar waren bij slecht weer. Op het kunstgrasveld kan continu gespeeld worden, weer of geen weer, en zo verhogen we onze speelcapaciteit natuurlijk drastisch. Ik ben dus een gelukkig man nu we het veld officieel kunnen inspelen. En wie was er beter geschikt dan onze nieuwe damesploeg om de openingswedstrijd te spelen?” De wedstrijd tussen de KFC Duffel Flames en VV Duffel B start om 19.30 uur.