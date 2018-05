Duffelaars moeten gemeente sportieve titel bezorgen 02 mei 2018

Duffel doet voor de tweede keer mee met de '10.000-stappenclash.' Van 1 tot en met 31 mei stappen 200 steden en gemeenten virtueel rond de wereld om zo de titel van Actiefste Gemeente te veroveren. Via de website www.10000stappen.be kunnen alle Duffelaars hun dagelijkse stappen ingeven en Duffel de titel bezorgen. "We willen al onze inwoners via dit initiatief aanmoedigen tot een meer actieve levensstijl", zegt schepen van Welzijn An Verlinden (sp.a). "Daarom hebben we als gemeentebestuur ook zelf vier ludieke sub-competities uitgeschreven. We dagen onze scholen, bedrijven, verenigingen én onze eigen medewerkers uit om zoveel mogelijk stappen te zetten in de maand mei. Omdat we inclusie hoog in het vaandel dragen, is er ook een specifieke competitie voor G-sporters. De winnaar in elk van deze categorieën krijgt alvast een gezonde en sportieve prijs." (AVH)