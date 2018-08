Duffelaars: geef uw mening over nieuwe RUP Bruul 07 augustus 2018

02u49 0 Duffel IGEMO en het gemeentebestuur willen in de toekomst een bouwproject realiseren op de parking Kapelbeemden, tussen Bruul, Kapelstraat en de Onze-Lieve-Vrouwlaan. Daar moet eerst een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor worden opgemaakt. Duffelaars krijgen de mogelijkheid om de plannen te raadplegen vanaf vandaag en kunnen eventuele opmerkingen geven tot en met 5 oktober.

De opmaak van het RUP Bruul bevindt zich in een startfase. Op het omgevingsloket van het gemeentehuis kunnen burgers de startnota raadplegen, die de inhoudelijke krachtlijnen van het plan weergeeft, en de procesnota, een schets van het verdere procedureverloop van de opmaak. Het hogere doel van het RUP? De woonkern Duffel-Oost versterken. "De gemeente had al langer interesse om het gebied van de Kapelbeemden te ontwikkelen. De moeilijkheid van het project lag bij het feit dat het gebied versnipperd is over de gemeente en verschillende privé-eigenaars betrokken zijn. IGEMO heeft uiteindelijk alle nodige gronden kunnen verwerven", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Rita Bellens (N-VA) uit.





Voorwaarden

"Momenteel zijn twee bouwteams nog in de running om het project op de Kapelbeemden binnen te halen. IGEMO neemt de organisatie op zich, maar als gemeentebestuur kunnen wij onze voorwaarden opleggen. Het bouwproject moet op maat van Duffel zijn, voldoende groen en publieke ruimte hebben en er moeten een aantal parkeerplaatsen overblijven voor de buurt. Tegen het einde van het jaar hebben we onze keuze gemaakt."





De bouw zal pas ten vroegste eind 2019 starten. Bewoners die mondelinge vragen willen stellen en opmerkingen willen geven over het nieuwe RUP, kunnen deelnemen aan drie participatiemomenten, waarvan het eerste morgen van 9 tot 12 plaatsvindt in het gemeentehuis. Op 30 augustus en 20 september staan er nieuwe momenten gepland. Voor het participatiemoment maak je vooraf een afspraak via het omgevingsloket van de gemeente. (AVH)