Duffel sleept titels ‘Gemeente in bloei’ en bijenvriendelijke gemeente 2018 in de wacht Antoon Verbeeck

18 december 2018

16u28 0

De gemeente Duffel heeft sinds kort twee nieuwe titels: de titel van ‘Gemeente in bloei’ en de titel bijenvriendelijke gemeente 2018. De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) beloont met de actie Groene Lente elk jaar gemeenten die groene initiatieven ondernemen. Duffel valt dit jaar twee keer in de prijzen en ontvangt bloemen- en bijensymbolen. “Duffel heeft drie bloemensymbolen en dat is het hoogste wat er in de categorie ‘Gemeente in bloei’ te behalen valt. Ondanks de warme, droge zomer heeft de groendienst het klaar gespeeld om de bloembakken mooi te houden. Er was een verbod op gebruik van leidingwater om planten en bloemen te gieten, maar dankzij de nieuw aangelegde hemelwaterputten was er regenwater in voorraad”, vertelt Nora Bertels (Groen), schepen van Leefmilieu. “Ook is de gemeente voor de eerste keer in de prijzen gevallen als bijenvriendelijke gemeente. Er werden bloemenweides aangelegd, insectenhotels geplaatst en ook in de grote tuin van het psychiatrisch ziekenhuis Emmaüs werd een heus bijenproject opgezet.”