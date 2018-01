Drugs en wapens in beslag genomen 27 januari 2018

De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft afgelopen donderdag een actie gehouden in het kader van woninginbraken. In totaal werden er zo'n 32 auto's en 44 personen gecontroleerd. Arrestaties werden er niet uitgevoerd, wel nam de politie heel wat spullen in beslag. Het ging onder meer om een hoeveelheid drugs en enkele verboden wapens. (TVDZM)