Drie verenigingen krijgen elk 500 euro

Drie Duffelse verenigingen - Chiro Duffel-Oost, Scouts De Hellevelders en Welzijnsschakel Duffel Sprang - hebben elk een cheque ontvangen van 500 euro. De verenigingen kregen die steun uit handen van de organisatie van vzw Lochfest. "Dit voor hun inzet en voor hun medewerking aan de afgelopen editie van het festival", luidt het bij de organisatie. Met de extra subsidie zal de Chiro enkele shelters aankopen. Om zo extra schaduw te kunnen creëren op kamp. Een shelter biedt schaduw voor ongeveer een vijftig kinderen. De scouts zullen het geld dan weer gaan gebruiken om hun afvalprobleem aan te pakken. Met het geld zullen zij extra afvalbakken en een compostbak kopen om een degelijk afvalsysteem op poten te zetten. Welzijnsschakel Duffel Sprang is een groep vrijwilligers die mensen in financiële of sociale armoede samenbrengt





(TVDZM)