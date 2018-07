Dit jaar geen Theater Water TE WEINIG INKOMSTEN EN MEDEWERKERS NEKKEN NIEUWE EDITIE ANTOON VERBEECK

25 juli 2018

02u30 0 Duffel Duffelaars die hun zinnen hadden gezet op Theater Water mogen het cultuurevenement dit jaar uit hun agenda schrappen. Onder andere een gebrek aan inkomsten en medewerkers dwongen de organisatoren tot het nemen van de beslissing.

Theater Water is sinds 2000 een klassieker in de zomerkalender van Duffel. Verschillende acts, van comedy en cabaret tot muziek en theater, verschijnen in de maand augustus op een podium tussen de Netedijk en kasteelruïne Ter Elst. Dit jaar krijgt het evenement geen vervolg. "Het bestuur van het jeugdhuis wisselt ieder jaar. Het is aan hen dat we voor het organiseren van Theater Water toestemming moeten vragen. In samenspraak met het bestuur hebben we de knoop doorgehakt: in 2018 zal er geen nieuwe editie van Theater Water zijn", zegt Dorien De Beukeleer van de werkgroep die Theater Water organiseert. "De laatste jaren hebben we verlies gedraaid en hadden we een gebrek aan medewerkers. Je merkt ook dat er heel wat mensen op vakantie of op kamp met de jeugdbeweging zijn, wat nadelig is voor ons bezoekersaantal. Bovendien worden we allemaal een dagje ouder en bestaat onze werkgroep uit werkende mensen, die niet altijd hun volle aandacht aan het organiseren van een evenement kunnen schenken. We kregen het niet meer rond. We vinden het ontzettend jammer dat er deze zomer geen Theater Water is, maar het lijkt ons voorlopig de beste oplossing."





Concept aanpassen

"Vorig jaar hebben we het concept aangepast. In plaats van vier dinsdagen in augustus, werd Theater Water op twee maandagen georganiseerd om het praktisch haalbaar te maken. We werkten ook samen met Bosplus voor een extra filmavond op zondag en het pop-up jeugdhuis The Hangavan, maar tevergeefs. Het bleek geen succes te zijn. De Duffelaar is na al die jaren zo vertrouwd met het originele concept, dat deze nieuwe aanpak niet goed werd onthaald. Het concept dit jaar opnieuw wijzigen, zagen we dus niet goed zitten", legt De Beukeleer uit. "Ook qua namen van artiesten wilden we niets wijzigen. Stel dat we minder grote namen boeken en van Theater Water een soort van zomerterras maken, dan komen we in concurrentie met Costa Duffla. Dat willen we niet. Het zou ons ook de noodzakelijke subsidies van het gemeentebestuur kunnen kosten." Of Theater Water nu voor eeuwig in de geschiedenisboeken verdwijnt, is onduidelijk. "Ik durf niet met honderd procent zekerheid zeggen dat dit het einde is van Theater Water. In 2010 werd er ook geen editie georganiseerd, maar pikte men een jaar later opnieuw de draad op."