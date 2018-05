Dieven aan de haal met fietsen KOTK-wielerploeg 15 mei 2018

Nadat ze zondag meegefietst hadden in de laatste etappe van de 1.000 kilometer van 'Kom Op Tegen Kanker', zijn dieven ervandoor gegaan met de fietsen van twee deelnemers van de wielerploeg Sterke Jan. "Na de aankomst in Mechelen, gingen we met zijn allen terug naar Duffel waar we nog even gingen napraten in ons stamcafé", vertelt Jan Asselberghs. "Toen we 's avonds naar huis wilden vertrekken merkten we op dat er twee fietsen weg waren vanop het fietsenrek van de wagens."Via Facebook werden er al foto's gedeeld. Dit in de hoop dat iemand de fietsen zou herkennen. 'Sterke Jan' nam afgelopen editie deel met een zeventigtal fietsers en elf ploegen.





(TVDZM)