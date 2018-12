Diefstal of afrekening? Vaste klant staat terecht voor diefstal van drank TVDZM

04 december 2018

Een man uit Duffel riskeert negen jaar effectief en een geldboete van 800 euro. Hij moest zich komen verantwoorden voor de diefstal van drank. “Het ging om een zestal flesjes gin die hij tijdens een bezoek aan een drankencentrale in zijn jaszak stak terwijl hij enkele andere dingen ging kopen”, vertelt openbaar aanklaagster Nele Van Looy. De Duffelnaar was een vaste klant bij de drankencentrale. Na het bekijken van camerabeelden en op basis van de nummerplaat kwam de politie terecht bij beklaagde. Die ontkende de feiten met klem. “Meneer weigerde een huiszoeking en beriep zich op zijn zwijgrecht tijdens de ondervraging”, aldus aanklaagster Van Looy nog. “Daarom kan ik vandaag ook heel kort zijn en vorder ik een effectieve bestraffing.” De raadsman van beklaagde vroeg de vrijspraak op basis van gebrek aan bewijzen. Volgens hen was er op die camerabeelden niets te zien en twijfelde de advocaat verder nog aan de ‘objectieve’ verklaringen van de winkelbediende. Rechter Theo Byl velt een vonnis op 17 december.