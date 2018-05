Deurwaarder zelf voor rechter voor IT-fraude 02 mei 2018

02u35 2 Duffel Een 62-jarige gerechtsdeurwaarder riskeert zes maanden cel met uitstel. Hij moest zich maandag komen verantwoorden voor informaticafraude. De zestiger zou meer dan 11.000 euro in zijn eigen zakken hebben gestoken.

De zestiger is gerechtsdeurwaarder in het Mechelse arrondissement. In 1991, niet lang nadat hij deurwaarder werd, werd hij beheerder van de veilingzaal.





Bij de fusie tussen de verschillende Antwerpse arrondissementen kwam aan het licht dat hij twee keer gelden van de gerechtsdeurwaarders in eigen zakken had gestoken.





In totaal zou het om net geen 11.240 euro zijn gegaan. Dat geld schreef hij, als beheerder van de rekening voor de arrondissmentskamer van de gerechtsdeurwaarders, over op zijn persoonlijke rekeningen.





"Niet vergoed"

"Hij zou dat gedaan hebben uit ontevredenheid omdat hij voor zijn diensten als beheerder niet werd vergoed", klonk het in de vordering van het parket. De openbaar aanklager vorderde de minimumstraf: een celstraf van zes maanden en een geldboete van 275 euro met uitstel.





"Onverstandig"

De verdediging betwistte de feiten niet. "Maar ik wil wel een nuance aanbrengen", aldus meester Frédéric Thiebaut, de raadsman van de gerechtsdeurwaarder. "Bij zijn benoeming werd nooit gesproken over vergoedingenvoor bijvoorbeeld de inzet van zijn secretariaat voor het beheer."





Volgens de raadsman speelde dat in zijn hoofd. "Maar het was fout en onverstandig."





Canada

De deurwaarder betuigde zijn spijt. Juridisch-technisch werd om een vrijspraak gevraagd, ondergeschikt vroeg de verdediging een opschorting. "Om zijn blanco strafblad te behouden. Zijn dochter emigreert naar Canada en als hij haar wil bezoeken moet hij een visum aanvragen", besloot meester Thiebaut.





Vonnis op 28 mei. (TVDZM)