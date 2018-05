Deurwaarder krijgt opschorting 29 mei 2018

De rechter in Mechelen heeft een 62-jarige gerechtsdeurwaarder uit Duffel een opschorting van straf gegeven. De zestiger moest zich een maand geleden komen verantwoorden voor informaticafraude. Hij stak volgens het parket gelden in zijn eigen zakken. In totaal ging het om net geen 11.240 euro. Gelden die hij als beheerder van de rekeningen voor de arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders had overgeschreven naar zijn eigen rekening. De zestiger voerde die functie al sinds 2011 uit, maar kreeg naar eigen zeggen nooit een correcte vergoeding. Om zijn onderhandelingspositie te versterken en omdat hij vond dat hij recht had op het geld, hield hij de gelden achter. De verdediging betwistte de feiten niet, maar vond niet dat er een intentie was om het geld in eigen zakken te steken. Terwijl het parket zes maanden cel eiste, vroeg de verdediging juridisch-technisch de vrijspraak. De rechter ging daar niet helemaal op in. Ze legde hem een opschorting van straf op, maar sprak de zestiger wel vrij voor een deel van de feiten.





(TVDZM)