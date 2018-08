Derde ongeval op drie dagen tijd 16 augustus 2018

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel heeft de afgelopen dagen drie keer stil gelegen. Telkens was dat het gevolg van een wanhoopsdaad. Pendelaars moesten steeds geëvacueerd worden. Ze konden hun weg verder zetten met een vervangbus. Zowel maandag als dinsdag was de trein op weg naar Antwerpen. Gisteren ging het om een trein naar Nijvel. De politie en brandweer, net zoals arbeiders van Infrabel, kwamen ter plaatse. De sporen werden lange tijd afgesloten. Het treinverkeer ondervond urenlang hinder. Na de vaststellingen werden de sporen opnieuw vrijgegeven. Er waren wel nog tot laat in de namiddag gevolgsvertragingen.





Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op zelfmoord1813.be of op het gratis nummer 1813. (TVDZM)