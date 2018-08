Denkdag rond betere opvoedings-ondersteuning 08 augustus 2018

Om het Huis van het Kind, een netwerk waarin verschillende partners werken rond preventieve opvoedings- en gezinsondersteuning, verder vorm te geven, wordt op woensdag 31 oktober een grote denkoefening georganiseerd. Aan zowel beleidsmakers, hulpverleners, vrijwilligers, ouders en grootouders als kinderen wordt input gevraagd. De denkdag 'Een Huis van het Kind waar elk gezin telt' vindt plaats in de gemeentelijke bibliotheek van Duffel. Er staat alvast een lekkere lunch op het programma en er is opvang voor de kindjes aanwezig. Voor vragen of inschrijvingen kan je terecht bij het vrijetijdsloket. De inschrijvingen lopen tot en met 30 september 2018. (AVH)