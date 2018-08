De route die de Dodentocht doet verbleken ULTRALOPER LIEVEN TROTSEERT 360 KM IN SWISS PEAKS ANTOON VERBEECK

14 augustus 2018

02u44 0 Duffel De Duffelse Antwerpenaar Lieven Van Linden (33) trotseert volgende maand met zijn loopschoenen de Zwitserse Alpen. Over een tijdspanne van maximum 160 uur krijgt hij tijdens de ultraloopwedstrijd Swiss Peaks een afstand van 360 kilometer voorgeschoteld.

Het begon allemaal op de Duffelse Netedijk. Twintig jaar lang deed Lieven er als speler van KFC Duffel er zijn voorbereidingsloopjes. Na zijn voetbalcarrière begon hij zijn conditie op peil te houden met de klassieke joggingrondjes. "Maar ik miste een uitdaging. Toen ik Tom Waes op televisie zag deelnemen aan de Marathon Des Sables dacht ik... dit is wat ik zoek. Een jaar later liep ik zelf de 240 kilometers dwars door de Marokkaanse Sahara", vertelt Lieven, freelance consultant van beroep. Ondertussen staat er ook de ultraloop Jungle Marathon in Brazilië, goed voor zo'n 260 kilometers, op zijn cv. Op 2 september volgt een nieuwe uitdaging: de Swiss Peaks. "Over een tijdspanne van maximum 160 uur zal ik een afstand van 360 kilometer lopen. Tijdens de wedstrijd zal er ook nog eens 25.500 meter moeten geklommen worden en 26.500 meter afgedaald. In andere woorden, bijna drie keer de Mount Everest. Het is geen etappewedstrijd, dus ik bepaal zelf wanneer ik stop met lopen. Slapen en uitrusten kan op één van de checkpoints."





Oerkracht

"Waarom zou iemand dit zichzelf willen aandoen? Niet voor het geld, want er hangt alleen een trofee aan vast. Er zijn andere redenen. Er is het gevoel van nederigheid ten opzichte van de natuur... daarnaast zijn er tijdens een ultramarathon talloze momenten van mentale en fysieke groei. Het gevoel om je grenzen tegen te komen en deze te overwinnen, puur vanuit een innerlijke oerkracht, is een ervaring die je op geen enkele andere manier in de hedendaagse maatschappij kan simuleren. Ik hou ook van ultraloopwedstrijden waar je het onbekende tegenkomt en je niet voor de volle 100 procent kan op voorbereiden. Ik mag nog zoveel gaan trainen in de Ardennen, het zijn nog steeds niet de Alpen. Ik doe het gewoon ontzettend graag. Een ultramarathon op de Noordpool en in Australië staan nog op het wensenlijstje."





Net als bij zijn vorige wedstrijden loopt Lieven ook in Zwitserland voor een goed doel. "Ik loop dit jaar voor een Zuid-Afrikaanse organisatie genaamd Masikhule, een ngo die in de regio rond Kaapstad vrouwen uit de townships opleidt tot leerkracht en hen ondersteunt in het opstarten van schooltjes voor kansarme kinderen. Onder andere via de verkoop van armbandjes wordt er geld ingezameld. Eind dit jaar ga ik me ter plaatse inzetten voor de ngo en overhandig ik de opbrengst." Meer informatie over de inzamelactie voor Masikhule vind je op www.givengain.com/ap/runtogrow