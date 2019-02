Dansverenigingen schenken opbrengst Duffel Danst aan goede doelen Wannes Vansina

23 februari 2019

De deelnemende verenigingen van Duffel Danst (Kick ‘n Style, pArtair, the Rail Boots, Paaldansles, United Souls Crew, Dance2Move en Volkskunstgroep De Moeffeleer) hebben vandaag de opbrengst van het evenement overhandigd aan twee goede doelen. Zowel Sprang als De Glimlach kregen een cheque ter waarde van 250 euro. “In overleg met de dansverenigingen hebben we gezocht naar welke Duffelse verenigingen mensen aan het bewegen kunnen zetten. Sprang is een sociale beweging, De Glimlach zet zich in voor mensen met MS”, zegt Martin Roelen van De Moeffeleer. Duffel Danst vond in april vorig jaar plaats. Bedoeling is het evenement om de twee jaar te organiseren.