Crosstrainer houdt gebruikers fit 21 augustus 2018

In het Muggenbergpark in Duffel werd maandagavond een nieuwe crosstrainer officieel ingehuldigd. Het outdoor-fitnesstoestel werd geplaatst ter hoogte van de glasbollen en is vrij te gebruiken door iedereen. Instructieborden geven gebruikers tekst en uitleg bij de verschillende oefeningen en via de Kompan-app kan je zelfs trainingsschema's en -filmpjes opvragen.





Drukke schema's

"Er is een enorme trend om buiten te bewegen, individueel en in groep, en dit op het moment dat het past in onze drukke schema's. De plaatsing van aantrekkelijke toestellen in een groene omgeving moet Duffelaars aanzetten om nog meer te gaan bewegen", zegt schepen van Sport Sofie Joosen (N-VA). De locatie en het type toestel werden bepaald aan de hand van een enquête bij de Duffelaars. Het gaat om een investering van 38.947 euro (excl. btw.). (WVK)