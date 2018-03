Cinema Plaza opent in maart 2019 met feestweek PETERS JAN EN KRIS DE SMET KRIJGEN RONDGANG OP BOUWWERF ANTOON VERBEECK

24 maart 2018

02u33 0 Duffel Cultuurcentrum Cinema Plaza opent in maart 2019 met een feest dat een week zal duren. Dat kondigden Plaza-peters Jan en Kris De Smet gisteren aan tijdens de rondgang op de werf. Gasten zoals Lien Van de Kelder, Lucas Van den Eynde en Carry Goossens zullen de revue passeren.

"De Plaza, de Plaza, de cinemazaal,... een parel voor ons allemaal". En of de broers De Smet fiere peters zijn. Gisteren zongen ze op de bouwwerf van Cinema Plaza het plazalied, een ode aan de voormalige cinemazaal die momenteel wordt verbouwd tot een Duffelse cultuurtempel. Op 23 maart 2019 opent het cultuurcentrum de deuren en wordt er een week lang gefeest. "Bij onze eerste vergadering rond de opening kwam onmiddellijk de vraag wat we gaan doen voor de openingsdag. Ik heb toen onmiddellijk geprotesteerd. Wie gaat er op zo'n openingsdag zijn? Het gemeentebestuur, de sponsors en de mensen die hebben meegewerkt... en dan zit de zaal vol. Dan heeft de gewone Duffelaar de opening niet meegemaakt. Vandaar dat het een openingsweek is geworden", legt Jan De Smet uit. "In de zaal is er plaats voor 250 aanwezigen. Een simpel rekensommetje leert ons dat we 1.750 mensen tijdens die week kunnen amuseren, zowat tien procent van de Duffelse bevolking. Dat is een minimum."





Avondvullend programma

Elke dag is er een min of meer gelijklopend avondvullend programma van negentig minuten met minstens twee bekende personen, zowel acteurs als muzikanten.





Onder andere Lucas Van den Eynde, Carry Goossens en Liliane Saint-Pierre hebben toegezegd. Urbanus staat op het verlanglijstje, maar zijn komst is nog twijfelachtig. "Er wordt niet op voorhand bekendgemaakt wie op welke avond op het podium staat, zo blijft het een verrassing. Lien Van de Kelder zal wel iedere avond van de partij zijn, als zangeres van een orkest waar ook Kris en ikzelf onderdeel van zullen uitmaken. Er zal aandacht zijn voor filmmuziek en we geven ook lokaal Duffels talent de kans om op het podium van de Plaza te komen spelen. Daarnaast wordt iedere avond een luxeversie van het plazalied gebracht. Misschien is het nog een leuk idee om het lied opnieuw op single uit te brengen en aan te bieden als welkomstgeschenk voor nieuwe Duffelaars."





Fundering

Voor er gefeest kan worden, moet nog veel gebeuren. Schepen van Openbare Werken Staf Aerts gidste de broers en een delegatie van het schepencollege gisteren rond op de werf. "Het laatste stuk van de funderingsplaat is ondertussen gegoten. Daar was niet minder dan 72 kubieke meter beton voor nodig. De komende twee tot drie weken zullen er verschillende muren verrijzen en worden de laatste betonnen plafondwelfsels gelegd. Ondertussen worden de oude projectoren en de stoelen van de cinemazaal gerestaureerd", aldus Aerts.