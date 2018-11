Cinema Plaza maakt voorjaarsprogramma en logo bekend Antoon Verbeeck

28 november 2018

16u38 0

Het gemeentebestuur stelde deze middag het logo en het programma van cultuurcentrum Cinema Plaza voor, dat volgend jaar in maart tijdens een feestelijke openingsweek de deuren opent. Meer dan zestig activiteiten staan er de eerste drie maanden gepland, waaronder heel wat filmvoorstellingen. “Binnenkort spreken we van een periode voor de opening van de Plaza, en van een periode na de opening”, aldus PlazaPeter Kris De Smet.

Voor het logo van Cinema Plaza, waarvan de ruwbouwfase bijna afgerond is, ging men terug naar de Monumentenstrijd. “Heel Duffel schaarde zich toen achter de vlag van Cinema Plaza en dat willen we met ons nieuwe logo, een wimpel, weergeven”, legt schepen van Communicatie en Patrimonium Staf Aerts (Groen) uit. “Het logo en de bijbehorende huisstijl verwijzen naar het verleden en hebben de oorspronkelijke kleuren van de oude cinemazaal gebruikt. De moderne eigentijdse verwerking verwijst naar wat Cinema Plaza vandaag wil zijn: een cultuurhuis van vandaag, uitbundig, fier en met een brede programmatie.”

Deze brede programmatie bestaat uit meer dan zestig activiteiten op drie maanden tijd. Een belangrijk aandeel is weggelegd voor film. “Je zal in Cinema Plaza een ruimer filmaanbod krijgen dan in andere cultuurcentra”, vertelt programmator Katja Geerts. “We zijn de archieven van de Plaza ingedoken en een aantal films in ons programma werden jaren geleden al een keer in de zaal vertoont. De keuze van de openingsfilm, op zaterdag 6 april, leggen we in de handen van de Duffelaar. Op onze nieuwe website krijg je tot 31 januari de keuze uit vijf films.”

Maar Cinema Plaza wordt meer dan een cinemazaal alleen. Tijdens de openingsweek passeren onder andere Urbanus, Raymond van het Groenewoud en Jean Blaute de revue. Verder staan ook onder meer Jens Dedoncker, Maud Vanhauwaert en Jan Decleir, onder begeleiding van muziekensemble I SOLISTI, op het voorjaarsprogramma. “Het aanbod is heel divers. Van stand-upcomedy, kinder- en jeugdvoorstellingen tot muziek en film. We verwachten minstens 6.000 bezoekers op drie maanden tijd. We zetten alles op alles om Cinema Plaza te laten uitgroeien tot een vaste waarde in Duffel en omgeving”, zegt cultuurschepen Nora Bertels (Groen). “In een mensenleven heb je een aantal mijlpalen. De opening van Cinema Plaza wordt er zo één. Binnenkort spreken we in Duffel van een periode voor de opening van Cinema Plaza en één na de opening”, vult PlazaPeter Kris De Smet aan. Tickets zijn vanaf morgenmiddag te bestellen via www.cinema-plaza.be, waar je ook het volledige programma kan ontdekken. Wie een origineel kerstcadeau zoekt voor een cultuurliefhebber kan een ticket in de vorm van een kerstbal bestellen.