Chauffeur belandt met vrachtwagen in de gracht 01 juni 2018

Bij een verkeersongeval op de Lage Vosbergstraat zijn twee gewonden gevallen. Beide slachtoffers zijn truckers. Ze liepen lichte verwondingen op, een van beide moest worden afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde omstreeks 17.45 uur. Een vrachtwagen reed op dat moment in de richting van Rumst en wou links afdraaien op het bedrijventerrein van Volvo Trucks. Een achterligger, een vrachtwagen van een tuincentrum, probeerde de vrachtwagen nog te ontwijken maar begon te slippen. Vervolgens raakte de vrachtwagen van de weg af en belandde in de gracht. Een bewoonster bood de eerste hulp aan. Hulpdiensten kwamen niet veel later aangereden. De politie van Bodukap sloot een rijvak af, wat de nodige hinder met zich meebracht. De vrachtwagen werd getakeld en na anderhalf uur kon de rijbaan opnieuw worden vrijgegeven. (TVDZM)