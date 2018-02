CD&V-raadslid stapt over naar Open Vld 12 februari 2018

Duffels OCMW-raadslid Wim Bernaerts (45) stapt over van CD&V naar Open Vld. Bernaerts is zelfstandig bedrijfsadviseur en zaakvoerder van Strijkatelier Steam-Team, eerder was hij ook partijsecretaris van de Duffelse CD&V-afdeling. "Ik stap zeker niet over uit onvrede of frustatie. Wel kan ik me beter vinden in het positieve project waarmee Open Vld in oktober naar de kiezer trekt", zegt Bernaerts. "Uiteraard zal mijn focus gericht blijven op de sociale thema's. Zo pleit ik voor meer personeel voor onze rusthuisbewoners en een aangepaste flexibele werktijdregeling." Welke plaats Bernaerts op de lijst krijgt, is nog niet geweten. (EDT)