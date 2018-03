CD&V in gesprek met jongeren over fuifzaal 16 maart 2018

Oppositiepartij CD&V wil de komende weken met jongeren samenzitten om het over de komst van een nieuwe fuifzaal te hebben. De christendemocraten ijveren voor een nieuwe moderne fuifzaal met meerdere mogelijkheden, en dat op een centrale toegankelijke plaats zonder al te veel overlast voor buren. "De zaal in de Locht heeft de voorbije jaren zeker haar diensten bewezen. Hoewel er in de loop van de jaren reeds een aantal aanpassingen werden doorgevoerd, is het tijd voor een meer hedendaags onderkomen", zegt Lili Stevens, lijsttrekker van CD&V. "Onze partij heeft in een werkgroep de krijtlijnen voor een nieuwe fuifzaal getrokken, maar wil de volgende weken met jongeren samenzitten om te luisteren naar hun voorstellen. Wij willen luisteren naar de noden in het uitgangsleven en samen met de jongeren een plan maken voor een zaal waar jongeren zich kunnen amuseren en die tevens praktisch is in gebruik en onderhoud." (AVH)