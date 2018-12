Buurvrouwen breien en haken erop los voor het goede doel Antoon Verbeeck

06 december 2018

13u04 4

De buurvrouwen An Slagmolen en Els Ceulemans uit Duffel zijn onder de naam ‘De Warmste Wolweek’ sjaals en vestjes aan het breien ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. De kledingstukken worden op maat gemaakt en krijgen een passend etiketje. “Ik brei geregeld iets voor mijn zeven kleinkinderen. Het is mijn favoriete hobby. Els haakt dan weer graag. Het leek ons een leuk idee om voor het goede doel onze brei- en haaknaalden boven te halen. We kozen voor Kom Op Tegen Kanker omdat we allebei iemand kennen die met de ziekte werden geconfronteerd.” De actie is zo’n succes dat ze het aantal aanvragen niet langer kunnen bijhouden. “We zijn heel tevreden over de vele warme reacties. We kunnen nergens meer komen zonder dat ze ons vragen of we nog een sjaal of vestje kunnen breien. We zijn hier elke dag mee bezig en het slorpt een groot deel van onze dag op. Els heeft al een honderdtal sjaals gehaakt, ikzelf brei van ‘s morgens tot ‘s avonds. Gelukkig krijgen we de hulp van enkele helpende handen, onder wie mijn schoonzus en de moeder van Els. Omdat we graag de opbrengst van de actie, die nu al over de 5.000 euro ligt, willen bekendmaken rond Kerstmis, hebben we besloten om geen bestellingen meer aan te nemen. Duffel loopt ondertussen ook al vol met onze creaties”, knipoogt An. De actie vind je op Facebook onder WarmsteWolweek.