Buren vieren jubilarissen Cor en Maria 08 augustus 2018

In de Duffelse Hoogstraat werd het gouden koppel Cor De Bruyn en Maria Naenen gevierd door hun buren. In het gehucht Mijlstraat was het vroeger de gewoonte dat de buren het huis kwamen versieren, dit om deze rotsvaste liefde in ere te houden en het koppel nog vele extra jaren toe te wensen. Deze traditie wordt nog hoog in het vaandel gedragen in de Hoogstraat, zo bleek uit de versieringen die de buren van Cor en Maria aanbrachten in de voortuin van het koppel en op de straat.





(AVH)