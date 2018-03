Brakrock Ecofest strikt meer dan 30 bands 28 maart 2018

Punkrockfestival Brakrock Ecofest palmt begin augustus opnieuw het park rond kasteelruïne Ter Elst in. Meer dan 30 bands, waaronder Mad Caddies, Satanic Surfers en The Vandals, staan op vrijdag 3 of zaterdag 4 augustus op het podium.





"We zetten in op organische voeding met de nadruk op het vegetarische en veganistische. Er volgt ook een hernieuwde samenwerking met allerhande sociale projecten zoals het tewerkingsstellingsproject De Krone voor personen met een autismespectrumstoornis. Verder wordt er volop ingezet op het gebruik van herbruikbaar materiaal en zorgt het ecoteam voor een afvalvrij festivalterrein", zegt organisator Kim Vervoort. Bezoekers kunnen ook overnachten bij Duffelaars en tijdens het festival wordt er yoga aangeboden. "Er is opnieuw een longboard race en dit jaar is er ook een Belgian Beer Bar op het festivalterrein", klinkt het. (AVH)