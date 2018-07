Brakrock Ecofest maakt zich op voor zesde editie 31 juli 2018

Het punkrockfestival Brakrock Ecofest strijkt op vrijdag en zaterdag voor de zesde keer neer in het park aan de Nete en kasteelreuïne Ter Elst.





Het festival is al enkele jaren een trekpleister voor zowel binnen- als buitenlandse liefhebbers van het steviger muziekgenre. De opbouw is ondertussen gestart. "Bezoekers krijgen dit jaar meer dan dertig bands voor de kiezen, waaronder punklegendes Mad Caddies, Satanic Surfers, The Vandals en Menzingers", zegt Kim Vervoort van de organisatie.





Aandacht voor milieu

"Naast de muziek en sfeer op ons festival besteden we ook veel aandacht aan het milieu. Ecofest zit in het DNA van Brakrock verweven en dat leverde ons al twee keer de Groenevent Award van Ovam op. Dit jaar bieden we opnieuw vegetarische en veganistische gerechten aan en wordt er volop ingezet op het gebruik van herbruikbaar materiaal. Ons ecoteam zorgt voor een afvalvrij festivalterrein." Brakrock werkt net als vorig jaar samen met allerhande sociale projecten, zoals het tewerkingsstellingsproject De Krone, bekend van de brasserie in het fort van Duffel. Wie het festival bezoekt en het laat wil maken, kan overnachten bij inwoners uit de regio. "Tijdens het festival wordt er yoga aangeboden en uiteraard mag ook onze traditionele longboardrace niet ontbreken", klinkt het nog.





