Bouw gymhal weer stapje dichterbij 30 januari 2018

De gemeenteraad van Duffel keurde unaniem de aankoop van de woning en gronden aan de Wouwendonkstraat 79 goed. Met deze aankoop kan de nieuwe gymhal op het sportcentrum gebouwd worden zonder dat er voetbalveldcapaciteit moet verdwijnen. De aankoopprijs bedraagt 366.155,5 euro. "Als gemeentebestuur zijn we nu eigenaar van de woning met bijhorende grote tuin. We hebben de huidige bewoners nog wel een vruchtgebruik op de woning gegeven, zodat ze niet meer hoeven te verhuizen. Tijdens de ondertekening bleek dat de hele familie deze creatieve oplossing duidelijk erg apprecieerde", zegt schepen van Patrimonium Staf Aerts (Groen). "Ik ben zeer blij dat we deze strategische gronden, die midden in ons sportcomplex liggen, hebben kunnen verwerven", vult schepen van Sport Sofie Joosen (N-VA) aan. "Nu de akte werd ondertekend kunnen we verder met de concrete plannen om de gymhal te bouwen." (AVH)